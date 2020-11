MANTOVA L’attaccante mantovano Kevin Lasagna, in forza all’Udinese, torna in Nazionale. È stato infatti convocato dal ct Roberto Mancini per le ultime tre partite del 2020: l’amichevole di mercoledì 11 a Firenze con l’Estonia e le due gare di Nations League di domenica 15 a Reggio Emilia con la Polonia e di mercoledì 18 a Sarajevo con la Bosnia.