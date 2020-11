Record di contagi a Mantova: 354 nuovi casi di Covid

MANTOVA Con 354 nuovi casi secondo i dati della prefettura (359 secondo Regione Lombardia) quella di oggi è stata la giornata con il maggiore incremento di contagi nella nostra provincia da inizio pandemia. Il comune che ha registrato l’incremento maggiore di casi è quello di Mantova con 29, ma facendo una proporzione tra numero di positivi e popolazione suonano ben più eclatanti numeri come quelli registrati a Porto Mantovano che ieri ha segnato un +24, Bozzolo e Goito (+ 15), per non parlare dei 22 di Castiglione delle Stiviere, 12 di Volta Mantovana, 17 di Viadana, 14 di Marcaria e Roverbella e 12 di Marmirolo. Sono tanti i focolai e tutt’altro che piccoli, diffusi su tutto il territorio e per il momento in particolare ancora una volta sull’Alto Mantovano. Con il picco di ieri il numero complessivo di contagi da inizio pandemia nel Mantovano balza a 7043.