Canoa – Sara Vesentini e l’avventura Mondiale: “Bella esperienza, ma sono amareggiata per il risultato”

Mantova La prima avventura di Sara Vesentini ai Mondiali è finita con un ottavo posto nella finale B del K4, 17° complessivo, che lascia un po’ di amaro in bocca. Anche per la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. «Non sono per nulla soddisfatta – dichiara la giovane campionessa della Cano – anzi, sono proprio amareggiata per non aver fatto la nostra gara. Nella finale B non ci siamo capite e abbiamo sbagliato i colpi, arrivando agli ultimi 300 metri senza più energie. Penso che anche la lunga stagione abbia influenzato la prestazione in termini di energie fisiche e mentali. Spiace perché potevamo tranquillamente arrivare almeno quinte». «La batteria era andata meglio – ricorda – non ci aspettavamo certo di vincerla, vista la forte concorrenza, ma ero contenta del tempo. E avevamo sicuramente margine per migliorare visto che abbiamo sbagliato il passo centrale perché siamo andate sotto tono, ma del resto ci poteva stare. Per evitare di ripetere l’errore, nella semifinale ci siamo dette di mantenere i colpi della batteria e aumentare la forza. In finale B, come detto, abbiamo pasticciato ed è un peccato».

Tutta esperienza di cui fare tesoro per il futuro. «Posso dire di aver partecipato al Mondiale, ma sono giù di morale per non aver dato il meglio. E’ stato bello entrare nel mondo dei grandi, ma ti fa aprire gli occhi su quanto vanno forte gli altri e su come non si possa sbagliare una virgola se si vuole competere ad alti livelli. Devi arrivare preparatissimo, senza dubbi, consapevole dei tuoi allenamenti e delle tue capacità».

Il sogno olimpico è rimandato al 2028, la stagione invece non è finita. «Forse parteciperò ai Campionati Italiani Senior, ma devo vedere come sto fisicamente. Risento della fatica di tutte le gare affrontate finora. Devo recuperare dopo una stagione soddisfacente, ma molto stancante. Il futuro? Spero di ripetermi ad alti livelli – conclude Sara – migliorandomi tutti i giorni».