Il premier ucraino Shmyhal incontra il Papa “Apprezziamo gli sforzi della Santa Sede”

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha avuto oggi un incontro con Papa Francesco in Vaticano. Lo ha riferito lo stesso Shmyhal su witter. “Ho raccontato come gli ucraini debbano combattere ogni giorno per la propria vita nella guerra iniziata dalla Russia. Apprezziamo gli sforzi della Santa Sede per porre fine alla guerra. Il modo migliore per la pace è la formula del presidente dell’Ucraina”.

