Ruba dagli scaffali dell’Eurospin di viale Risorgimento, beccata: 22enne pregiudicata denunciata

MANTOVA – Una donna di 22 anni residente in Città nel primo pomeriggio di ieri è stata sorpresa dal personale addetto alla sicurezza all’atto di rubare numerosi prodotti di vario genere all’interno del Supermercato “EUROSPIN” di Viale Risorgimento.

Dopo aver bloccato la ladra prima che potesse essere in grado di darsi alla fuga, il personale del punto vendita chiedeva alla Centrale Operativa della Questura l’intervento di una Pattuglia della Squadra “Volante”.

Gli Agenti di Polizia, giunti immediatamente sul posto, dopo aver accertato l’accaduto ed aver ricevuto formalmente la denuncia di furto da parte del responsabile del Supermercato, provvedevano ad accompagnare negli Uffici di Piazza Sordello la donna fermata al fine di procedere alla sua identificazione e valutare i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.

A seguito degli accertamenti effettuati nell’occasione poliziotti erano quindi in grado di riscontrare come la 22enne fermata – tale M. M., domiciliata al Migliaretto e pluripregiudicata per reati di varia natura quali furto, furto con destrezza, ricettazione e truffa – poco prima, aggirandosi tra gli scaffali dell’EUROSPIN, aveva occultato all’interno della sua borsa svariati prodotti, per poi presentarsi alle casse del Supermercato per pagarne solamente una ridottissima parte.

Costei, convinta di averla fatta franca, si avviava verso l’uscita, dove però veniva prontamente richiamata da un addetto alla sicurezza che, avendola notata in precedenza, le chiedeva di mostrare il contenuto della sua borsa. Messa alle strette, alla donna non restava altro che esibire la refurtiva ed attendere l’arrivo della Polizia.

Per quanto commesso, gli Agenti intervenuti provvedevano a denunciare la donna alla Procura della Repubblica per il reato di tentato furto aggravato.

In considerazione della frequente reiterazione nella commissione di reati e delle problematiche di varia natura che essi comportano, il Questore ha dato disposizioni alla Divisione Anticrimine di predisporre nei confronti di costei di una Misura di Prevenzione Personale prevista dal T. U. delle Leggi Antimafia.