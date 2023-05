Matilde Gasparini, diventare romanziera a 19 anni

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE – Scrivere per passione, ma anche per una necessità personale intensa e naturale al tempo stesso, e per donare qualcosa di sé agli altri: questi i motivi che animano la giovanissima – 19 anni, ne compirà 20 tra pochi giorni – scrittrice segnatese Matilde Gasparini che presenterà domani, alle 21, nel teatro auditorium di Poggio Rusco, il suo debutto letterario “L’odore del legno”. Matilde, iscritta al primo anno di lettere classiche a Bologna, e con il desiderio di diventare insegnante, ci ha spiegato di avere vergato le sue prime lettere ancora piccolissima, «scarabocchiando un’edizione del libro “Cuore” di De Amicis, che ancora conservo, affascinata dalle “lezioni” che mi faceva la mia sorella maggiore raccontandomi cosa aveva imparato alla scuola elementare.

Negli anni – prosegue Matilde – hop riempito pagine e pagine di scritti, perché lo scrivere rappresentava per me una necessità quasi terapeutica. La storia del volume che andrò a presentare è complessa, ma punta attraverso mille sfaccettature, a creare empatia con il lettore e a donargli qualcosa.

E mi sorprende come, da una piccola scintilla, abbia scritto qualcosa come se qualcuno me l’avesse ispirata direttamente. Il futuro? Mi piacerebbe fare l’insegnante, ma la scrittura farà sempre parte della mia vita». La presentazione del libro, nel quale la giovanissima autrice sarà accompagnata da Nicoletta Bertolani, vedrà gli interventi dei docenti Walter Loddi, Maria Rosa Lavagnini e Paola Calciolari.