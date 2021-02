Calcio – La Primavera del Mantova battuta in casa dal Cesena

RONCOFERRARO Prima sconfitta stagionale per il Mantova, sul terreno casalingo di Roncoferraro: i ragazzi di mister Cuffa non sono riusciti ad avere la meglio sulla capolista Cesena, unica squadra a punteggio pieno con 9 punti in tre gare. Ma non inganni il 2-4 finale: i virgiliani sono sempre stati in partita, e hanno anche rischiato di andare in vantaggio. Ma la fortuna non li ha premiati. Nel finale i bianconeri hanno realizzato i due gol della vittoria.

MANTOVA-CESENA 2-4

RETI 26’ Vallocchia, 42’ e 54’ Rubino, 43’ e 79’ C.Shpendi, 83’ M. Bernardi

MANTOVA Gecchele, Lampugnani (69’ Bruno), Cortesi, Rihai, Palmiero, Crema, Nappi, Atzei (61’ Pignatti), Sogliani (52’ Vetere), Rubino, Marini. A disp.: Napoli, Afretti, Malavasi, Cerrani, Scalea. All.: Cuffa.

CESENA Bernabini, Bolognesi (83’ Onofri), Crispino (58’ Mari), Vallocchia, Lepri, Guerra, Vitalino (90’ Casadio), Boriani, M.Bernardi, E.Bernardi (58’ S.Shpendi), C. Shpendi (90’ Pironi). A disp.: Pollini, Giunchi, Colombo, Ariyo, Zarrelli. All.: Ceccarelli.

ARBITRO Evangelista di Treviglio.

NOTE Ammoniti Vitalino e Cortesi.