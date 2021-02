Viadana aderisce ai “Comuni amici della famiglia”

VIADANA – Lo scorso 20 febbraio su proposta del circolo locale di Fd’I “Pino Rauti”, il primo cittadino Nicola Cavatorta, ha presentato richiesta affinché Viadana aderisca al network nazionale dei Comuni amici della famiglia. Il network, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Alghero e dall’Associazione nazionale famiglie numerose, comprende l’insieme dei Comuni che, in tutta Italia, intendono promuovere politiche per il benessere familiare, diffondendo una cultura promozionale e non socio-assistenziale della famiglia. «La rete dei Comuni – precisa il segretario del circolo Marco Lorenzi – è un moltiplicatore di risorse, scambi di informazioni, esperienze e idee. Consente di conoscere e sperimentare nuove politiche, nuovi modelli organizzativi e di welfare .L’adesione al network consente la visibilità su sito dell’Agenzia per la famiglia; di acquisire materiali e informazioni e conoscere le buone pratiche dei comuni family friendly; di ricevere la newsletter periodica di informazioni; l’accesso alla piattaforma di formazione a distanza; di accedere al sito Estate Family per la promozione delle iniziative per bambini e giovani e infine di ottenere la licenza per l’utilizzo del marchio “Network Family in Italia”.

Il segretario del Circolo ha proseguito: «È il primo passo di un cammino che speriamo porti Viadana ad ottenere il marchio di “Comune amico della famiglia”, segno distintivo dell’impegno concreto dell’amministrazione a garantire lo sviluppo e la diffusione di politiche di benessere familiare».

Sugli step iniziali di questo percorso: «I primi due requisiti obbligatori per ottenere la certificazione sono l’approvazione di un Piano famiglia comunale e la nomina di una Commissione interdisciplinare. Servirà tempo, ma siamo fiduciosi».