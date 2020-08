Calcio – Mantova, Matias Cuffa resta alla guida della Berretti

MANTOVA Attendendo novità dal Governo sui nuovi protocolli, il Mantova si muove su altri fronti per cercare di arrivare pronto al via. Occhi puntati anche sul Settore Giovanile. La società ha deciso di puntare sulla continuità dando fiducia a Matias Cuffa. Per il secondo anno consecutivo, il tecnico argentino sarà alla guida della prima squadra del vivaio, la Berretti, che quest’anno affronterà un campionato più complicato rispetto a quello dell’anno scorso, ma allo stesso tempo molto stimolante. Cuffa giunge così alla sua terza stazione al Mantova. Dopo la prima, in versione calciatore nella squadra di Morgia, ha deciso di mettere radici in città e si è fatto strada nel vivaio come allenatore. Tecnico di carattere e di grande esperienza acquisita sul campo, che mette a disposizione dei più giovani. L’anno scorso ha avuto anche l’onore di guidare la prima squadra, dopo l’esonero di Brando, in coppia con Garzon.

La missione del vivaio è sempre la stessa: far divertire i ragazzini, cercando però di avere un occhio di riguardo sull’aspetto tecnico, auspicando di trovare qualche annata d’oro che possa regalare al Mantova validi talenti. Obiettivi ambiziosi.

Sul fronte prima squadra, invece, slitta ancora l’ufficialità del nuovo allenatore. Emanuele Troise, ex tecnico della Primavera del Bologna, guiderà la squadra biancorossa nella prossima stagione. Con il mister è tutto fatto, per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere solo qualche formalità burocratica. Con lui arriveranno anche alcuni elementi dello staff che aveva al Bologna: Alberto Olianas e Francesco Satta. Troise avrà altri collaboratori che hanno già lavorato per il club di viale Te. Tra questi Federico Infanti come preparatore dei portieri. La prossima settimana ci sarà la presentazione ufficiale in viale Te e l’ex rossoblù potrà iniziare ad assaporare l’aria del “Martelli”, la sua nuova casa, dove il Mantova tornerà a giocare, si spera molto presto.