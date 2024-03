o Polo logistico, incontro a Cavriana con foto-documentario

CAVRIANA – Giovedì 7 marzo, alle 20.30, all’interno delle Cantine di Villa Mirra a Cavriana, altra iniziativa in programma organizzata, con il patrocinio dell’amministrazione locale, dal Comitato “No Polo logistico”, per far conoscere il bellissimo territorio collinare, per valorizzarlo e per difenderlo. Da oltre un anno e mezzo ormai gli attivisti, capitanati da Franco Tiana, si oppongono alla realizzazione della struttura di oltre 90 mila mq, che dovrebbero sorgere al confine tra comuni di Castiglione e di Lonato, a ridosso della zona umida di Valle e del Sito di Interesse Comunitario, habitat naturale per tantissimi esemplari di flora e fauna. Durante la serata, la proiezione del foto-documentario ad opera del fotografo naturalista Cesare Salandini, probabilmente il più fine conoscitore del nostro Sic, dal titolo “Natura Morenica”. Tra gli interventi, oltre a quelli del relatore Tiana e del regista ambientalista, anche di Ines Peveredel Parco del Mincio e di Cristiano Bignotti di Legambiente.