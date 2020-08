Pallavolo B1 f – L’Ngs Porto si rinforza con la giovane “banda” Asia Fedrizzi

PORTO MANTOVANO L’Ngs Porto prosegue la sua opera di rafforzamento in vista del prossimo campionato di Serie B1. Il team manager De Conciliis e il direttore sportivo Barbieri hanno portato un altro importante tassello alla corte di coach Biagio Marone. Si tratta dell’attaccante di “posto 4” Asia Fedrizzi. Veronese di Castel d’Azzano, classe 2001, Asia è cresciuta nella formazione dell’Arena Volley passando poi nelle due ultime stagioni a militare nel progetto Antares, la più importante realtà a livello di volley giovanile veronese. Qui si è aggiudicata un titolo provinciale under 18 e ha partecipato, nonostante la giovane età, ad un campionato di serie C e l’anno successivo, quello scorso, al campionato di serie B2, poi bruscamente interrotto per i noti motivi. Nell’Antares si è messa comunque in luce e ha incrociato anche la formazione di Porto Mantovano, partendo da titolare nella gara della quarta giornata nel mese di novembre.

«Sono molto contenta del mio passaggio a Porto – dichiara Asia – la B1 è chiaramente una occasione molto importante nel mio processo di crescita, non vedo l’ora di iniziare. Delle nuove compagne conosco Martina (Palumbo, ndr) per aver giocato insieme a lei nell’Arena e ho giocato anche con Lucrezia (Saccani, ndr) che ho letto la società sta trattando. Non conosco invece personalmente il coach Marone, ma ha un’ottima fama e tutti me ne hanno parlato molto bene».

Per quanto riguarda le prossime operazioni, già anticipate dalla Voce e in qualche modo confermate dalle parole della stessa Fedrizzi, il Porto continua a trattare per il martello Micole Maghenzani, una vecchia conoscenza dell’Ngs (ci ha giocato per tre stagioni), nell’ultimo campionato a Ostiano. La trattativa è ben avviata, ma c’è ancora qualche problema da superare. L’altra mantovana nel mirino è appunto Lucrezia Saccani, libero classe ’99, cresciuta a Curtatone alla scuola di Guido Beccari: nell’ultima stagione ha militato in una compagine brindisina, il Damiano Spina Oria, in serie B2 (girone I).