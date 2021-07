Dorme con la finestra aperta: svegliato da un ladro alle 4 di mattina

MANTOVA – Stava dormendo in casa con le sue due bambine piccole quando ha sentito dei rumori. Insospettito si è alzato e ha trovato uno sconosciuto intento a frugare in casa sua. Questo vis-à-vis capitato ieri alle quattro di mattina in un appartamento di piazza Frassine nell’omonimo quartiere, è uno degli effetti collaterali del lento ritorno alla normalità dopo i mesi di lockdown per l’emergenza Covid. Più della questione del distanziamento sociale è bastato l’incontro ravvicinato con il padrone di casa a mettere in fuga il ladro, che ha però fatto in tempo ad arraffare del denaro e anche qualche oggetto prezioso. Poco dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Mantova per un sopralluogo. I militari hanno constatato che il malvivente è riuscito a entrare da una finestra che era stata lasciata aperta dal padrone di casa per potere godere un po’ della frescura della notte soprattutto dopo il lieve abbassamento della temperatura per le piogge di qualche ora prima.