Calcio Prima Cat. – Il Suzzara passa al contrattacco. E piazza il colpaccio Ruggeri

SUZZARA Con il primo luglio e l’inizio ufficiale della nuova stagione, a Suzzara si è insediato formalmente il nuovo direttore generale Fausto Cominotti con il proprio staff composto da Paolo Crivelli, Emiliano Gobetti, Glauco Nicolini e Nicola Mainardi. «Comincia una nuova avventura – afferma Cominotti – dopo sei anni a Governolo era giusto cambiare e la piazza di Suzzara mi dà grandi stimoli. Non è questo il momento di fare promesse né proclami, più che alle parole ora dobbiamo pensare ai fatti. E ci impegneremo, tutti insieme, per riportare il Suzzara in categorie più importanti».

Il mercato sapientemente pilotato dal direttore sportivo Carlo Piccinini può ora decollare. Se ne sono andati giocatori importanti (Omoregie, Lonighi, Micheloni alla Gove, Beschi e Todeschi al Marmirolo), ma la dirigenza bianconera è già passata al contrattacco. E proprio ieri ha piazzato il colpo Ruggeri, centrocampista classe ‘90, dal Campagnola Emilia, strappato alla concorrenza delle solite rivali di mercato, Marmirolo e Governolese. L’arrivo del difensore Vladov è cosa fatta, quello di Azzali, sempre dal San Lazzaro, quasi. Ci sono poi una serie di obiettivi già individuati come gli attaccanti Rasini, Badalotti, Borghi, Terragin e Giarruffo, il centrocampista Visentini, il jolly Kadric e i baby della Governolese Montani, Guarnieri (2002) e Cenzato (2000). Tanta carne al fuoco, quindi, ma non solo in ottica prima squadra. Il Suzzara punta a iscrivere ben quattro formazioni giovanili (Juniores, Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15) ai Regionali, lavora per potenziare il settore femminile e per incrementare collaborazioni e sinergie con le società limitrofe. Il nuovo corso, insomma, è iniziato. (Roberto Sissa)