Calcio Serie C – Mantova, l’idea Gilardino fa sognare i tifosi

MANTOVA Mantova al lavoro per trovare il nuovo allenatore. Con Cuffa e Garzon la società deve ancora parlare, ma stando alle parole di patron Setti, sembra chiara l’intenzione di trovare un nuovo timoniere. In questi giorni si sono intensificati i contatti con gli allenatori usciti in questi giorni. Su tutti, Modesto e Gilardino. Sull’ex tecnico del Cesena ci sarebbe anche l’interesse del Napoli Primavera e nelle ultime ore si era fatto sotto anche il Taranto, che poi ha virato sull’ex Mantova, Morgia. Modesto è stato “presentato” a Setti, da Ivan Juric, già diversi mesi fa. La società ha poi preso tempo, perchè ha deciso di sondare il terreno anche con altri profili. Tra questi, appunto c’è Gilardino. Il Campione del Mondo del 2006 era la prima scelta del Piacenza, che però ha virato su Manzo e che annuncerà oggi. Fino a qualche giorno fa, voci di mercato parlavano di un Gilardino in attesa di una chiamata dalla Fiorentina, per allenare la Primavera, che però sembra aver scelto Aquilani. E anche questi incastri potrebbero indirizzare l’’ex tecnico della Pro Vercelli, verso il Mincio, dove vive Tano Caridi, che dopo l’esperienza di Rezzato, ha seguito l’ex primo violino della Serie A alla Pro Vercelli. Nella giornata di lunedì i contatti con il Gila si sono intensificati e ci si dovrà riaggiornare nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana per approfondire. L’idea Gilardino ha trovato largo consenso anche tra i tifosi biancorossi, probabilmente perchè speranzosi di un possibile ritorno del Tano. Al Gila non manca di certo l’esperienza nel mondo del calcio e sa cosa significa fare calcio in una piazza importate. E un progetto tecnico particolare, incentrato sui giovani, come quello del Mantova, potrebbe essere il vero e proprio trampolino di lancio, per un allenatore giovane. Ieri tra l’altro Andrea Pirlo, Campione del Mondo nel 2006, è stato nominato allenatore della Juve U.23. Sarebbe suggestivo, il prossimo anno una sfida tra i due, qualora la Juve dovesse giocare ancora in Lega Pro e nello stesso girone del Mantova. Detto ciò, la dirigenza, come ha spiegato Setti, si prenderà tutto il tempo necessario per decidere chi allenerà la squadra. Infatti non sono da scartare anche altre piste. Da ieri sera sono iniziati i playoff e il Mantova potrebbe essere spettatore interessato, per scrutare qualche allenatore. Come ha fatto intendere Setti, c’è anche un mister X.

Tommaso Bellini