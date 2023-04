Calcio Prima Categoria – Nac, bomber Meloni: “Dopo la sosta quattro finali da non fallire”

CURTATONE Il Curtatone sbanca Gonzaga e continua a sperare nei play out. I rossoblù restano penultimi, ma a quota 22 hanno solo due punti meno del tandem Pavonese-Sermide, che oggi si giocherebbe la salvezza. Autore del gol vittoria il giovane attaccante Federico Meloni: «Gara combattuta da entrambe le parti – dice – . Tutte e due le squadre hanno avuto varie occasioni: loro non le hanno sfruttate, noi sì». Decisivo un corner: «In mischia ho saltato più in alto di tutti – racconta Meloni -: sono contento perché ho raggiunto quota 15 reti. L’obiettivo è finire ancora meglio». Nonostante la giovane età (in Prima è ancora in quota), da anni è uno degli attaccanti più richiesti della categoria: «Dopo gli inizi a Suzzara, avevo avuto una prima avventura con la Nac, nel campionato interrotto dopo tre giornate per il Covid. Ma avevo già segnato 4 reti. Poi Guastalla in Promozione Crer, prima di rientrare a Curtatone. Sono cresciuto mentalmente e fisicamente, quando posso essere decisivo per la squadra sono felice». La salvezza, però, resta in salita: «Eravamo partiti male, ma da dicembre abbiamo cambiato molto. Ci proviamo». Dopo la pausa c’è la Bagnolese: «Ora 4 finali: bisogna solo vincere».