Calcio Terza Categoria – Mirandola chiama la River al riscatto: “Rialziamoci con la Don Bosco”

REVERE Il mister della River Massimo Mirandola pungola il gruppo dopo la sconfitta, incassata domenica scorsa a Ponti sul Mincio con l’Union Colli Morenici, per un immediato riscatto sabato davanti al proprio pubblico col Don Bosco di Bassi, nel recupero dell’ultima di ritorno nel girone A della Terza categoria mantovana. La compagine del presidente Enrico Berti vanta 28 punti, dodici in meno di quelli sino ad ora racimolati dall’undici di Marcaria e Ospitaletto. «Il rigore col quale i collinari domenica scorsa hanno avuto la meglio c’era – dichiara Mirandola -, globalmente è una sconfitta immeritata: nel primo tempo sono state parecchie le occasioni per segnare, purtroppo non sono state sfruttate, non era per nulla facile giocare su un campo piccolo. Abbiamo cercato di raddrizzare la gara dopo essere andati sotto, possiamo dire dunque che sia stata una giornata no per i nostri attaccanti. Venivamo da una bella vittoria col Segnate, contro il quale avevamo giocato bene, è logico che sabato andremo in campo col dichiarato intento di riscattarci». Sicuro assente per squalifica Maddamma.