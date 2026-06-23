Calcio Promozione – Asola sferra i colpi Asbiae e Crivella. Il ds Sandrini: “Avanti senza fretta”

ASOLA Ringiovanire la rosa senza perdere qualità ed esperienza. L’Asola del presidente Massimo Tozzo si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Promozione con ambizioni rinnovate dopo una stagione conclusa fuori dalla zona playoff. In panchina è stata confermata la guida di Alessandro Cobelli, mentre il direttore sportivo Roberto Sandrini sta lavorando alla costruzione di una squadra competitiva. Gli arrivi delle ultime ore sono quelli della forte mezzapunta classe 1994 Samir Asbiae dal Sirmione Rovizza e del centrocampista del 2001 Ireno Crivella dal Pumenengo. «Asbiae è un giocatore che ha qualità e vede la porta. Crivella, invece è un atleta molto talentuoso cresciuto nel settore giovanile della Cremonese e con un percorso già importante nelle categorie superiori e che ha recuperato da un infortunio. Le sue doti saranno importanti per noi».

Il primo bilancio del mercato estivo è positivo. «Siamo soddisfatti di quanto fatto finora – spiega Sandrini –. Il primo colpo era stato quello di prendere il portiere Piccinardi, chiamato a sostituire Marcolini. Non era facile trovare un giocatore di quella caratura, ma riteniamo di aver individuato il profilo giusto». Tra i rinforzi spicca anche Assane Aw, reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con lo Sported Maris. «È un giocatore che ci porta fisicità e qualità – sottolinea il ds – ma soprattutto ha ancora grande voglia di vincere, un aspetto che per noi è molto importante». L’attenzione della società si è concentrata anche sui giovani. Dalla Castellana sono arrivati l’attaccante Mounaim Bourya, elemento offensivo capace di agire da mezza punta o da esterno, e il centrocampista Luca Arici, entrambi classe 2007. «Sono due giovani importanti che vanno a rinforzare il nostro organico e rappresentano perfettamente la filosofia che stiamo seguendo», spiega Sandrini. Il lavoro del direttore sportivo non è però terminato con Crivella e Asbiae. «Non siamo ancora a posto – ammette Sandrini –. Dopo la scelta di Orlandini di andare via, ci manca un play davanti alla difesa e cerchiamo anche un jolly capace di giocare sia da mezzala sia da esterno. Vorremmo, insomma, inserire ancora un paio di elementi esperti e poi valorizzeremo altri giovani provenienti dalla Juniores, come Zaltieri e Badoiu che faranno parte stabilmente della prima squadra il prossimo anno». Nessuna corsa contro il tempo, però. L’Asola vuole completare il mosaico con calma e attenzione. «Per gli ultimi ritocchi non c’è fretta: vogliamo scegliere bene i profili che ci servono. Il mercato è ancora lungo e siamo convinti di poter completare la rosa nel migliore dei modi».