Giro handbike – De Gregorio vince a Cesano Maderno e resta in rosa

MANTOVA Nuovo importante successo per Teresa Angela De Gregorio del Ciclo Club 77, protagonista domenica a Cesano Maderno nella seconda tappa del Giro d’Italia Handbike. L’atleta virgiliana, categoria WH2, ha centrato la vittoria di giornata e ribadito anche la propria leadership nella classifica generale, confermando un feeling speciale con la maglia rosa, già indossata con continuità nella passata edizione della corsa a tappe. Anche quest’anno De Gregorio ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso nel Giro, consolidando un primato che premia sacrifici, costanza e determinazione. Un simbolo di continuità ad alto livello in una competizione dal forte valore tecnico e umano. La prova di Cesano Maderno è stata gestita con grande lucidità: su un tracciato impegnativo e insidioso, l’atleta non ha mai perso il controllo della gara, mantenendo un ritmo costante e respingendo il ritorno delle avversarie fino al traguardo.