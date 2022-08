Calcio Promozione – Il Rullo riparte per… restare. Marmiroli guida un gruppo tutto nuovo

Marmirolo Stasera alle 18 agli ordini di Davide Marmiroli inizia la preparazione la compagine neroverde che, da neopromossa sarà impegnata in Promozione. Il Rullo del presidente Roberto Ballotari si presenta al via di questa stagione con un organico rinnovato, rispetto a quello che la scorsa stagione ha dominato il campionato di Prima categoria, vincendo il girone H con alla guida Giuseppe Bizzoccoli, approdato a sua volta al Suzzara. Al suo posto, da Gonzaga, è giunto un tecnico di provata affidabilità come per l’appunto è il “prof” Marmiroli. Campagna acquisti da poco conclusa dai neroverdi, con l’arrivo dell’esperto centrocampista veronese Andrea Cipriani, che ha preso il posto di Beschi che ha dovuto lasciare, avendo trovato lavoro nel Padovano. Ma è stato un mercato che ha cambiato profondamente il volto del team marmirolese, che ha un undici praticamente nuovo di zecca. «Prima manteniamo la categoria – dice il vicepresidente Davide Tornieri -, poi vedremo. L’obiettivo è quello di consolidarci: l’organico è stato rivoluzionato, il direttore sportivo Andrea Brentegani l’ha allestito al meglio delle possibilità. Dobbiamo trovare il prima possibile la migliore intesa tra gli elementi e i reparti. In società siamo tutti sulla stessa linea: auspico che gli sforzi fatti dalla società consentano di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati». Questo il programma delle amichevoli fissate per quanto riguarda la società neroverde: sabato prossimo, 13 agosto, è in programma una partitella in famiglia. Dopo la pausa ferragostana, il 18, derbissimo amichevole col Porto, ambiziosa compagine che darà l’assalto al campionato di Prima Categoria. Mentre il 20 agosto seguirà il test con i veronesi del Mozzecane (Promozione veneta), mentre il 24 ci sarà la sfida al Garda allenato dall’ex tecnico del Rullo Luca Bozzini. Il 27 invece, con il via della Coppa Italia di Promozione, ci sarà il primo impegno ufficiale: sul terreno del “Pietro Vicini” il Rullo ritroverà in una partita ufficiale, dopo diversi anni, la Governolese.