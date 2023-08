Giornata Mondiale della Gioventù: 400 da Mantova ieri alla grande messa d’apertura a Lisbona

MANTOVA Il vescovo Marco Busca ha raggiunto il gruppo mantovano a Lisbona domenica scorsa e si fermerà nella capitale portoghese per tutta la settimana nell’ambito delle Giornata Mondiale della Gioventù, fino alla messa conclusiva di domenica prossima 6 agosto. Intanto ieri i ragazzi giunti a Lisbona da Mantova hanno partecipato alla messa d’apertura della Giornata della Gioventù, primo di una serie di eventi che proseguiranno per tutta la settimana.

I giovani in pellegrinaggio da Mantova per la Gmg di Lisbona sono poco meno di 400. Una prima tranche di 120 ragazzi è partita cpn due pullman lo scorso 23 luglio. Questi sono stati raggiunti l’altro ieri a Fatima dagli altri giovani partiti lo scorso 28 luglio con 5 pullman. Nella serata di domenica i ragazzi della diocesi di Mantova sono stati sistemati a Silveira, cittadina a un’ora da Lisbona, parte alloggiati da famiglie del luogo, gli altri in palestre e strutture a loro disposizione. Il terzo e ultimo gruppo di 40 giovani arriverà a Lisbona in aereo sabato 5 agosto, per partecipare con gli altri alla veglia e alla messa.