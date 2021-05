Con MyNet la fibra ottica arrica anche a San Benedetto

SAN BENEDETTO PO – Come procede la posa dell’infrastruttura a San Benedetto Po e perché Mynet è l’unico operatore privato ad aver investito in vera fibra ottica sul territorio: di questo e di molto altro si parlerà il prossimo martedì 11 maggio alle ore 20.30 nell’incontro informativo organizzato dall’azienda, insieme al Comune, per illustrare pubblicamente il piano di cablaggio del territorio. Alla riunione, che si svolgerà esclusivamente online nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid, parteciperanno il Sindaco Roberto Lasagna, il responsabile del settore tecnico Florindo Lanfredi e Paolo Carpigiani, tecnico informatico incaricato dal Comune; per Mynet saranno presenti invece il Direttore generale Giovanni Zorzoni e il Direttore commerciale Giorgio Intonti, che si soffermeranno sui vantaggi della banda ultra larga per imprese e cittadini nonchè sulle differenti modalità di attivazione del servizio. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, potrà essere seguito in diretta streaming su Facebook dalla pagina istituzionale del Comune di San Benedetto Po e da quella ufficiale di Mynet.