Calcio Serie C – Mantova, Procaccia è gasato: “Che bello giocare con Monachello e Guccione”

Mantova Nella gara di sabato Andrea Procaccio è stato sicuramente tra i protagonisti principali. Non solo per il gol segnato. L’ex Triestina sta convincendo davvero tutti. Già si era messo in luce nei test a Storo contro Pieve di Bono e Settaurense. Un giocatore arrivato da poco, ma che sembra aver ingranato la marcia giusta per inserirsi subito nel gruppo. «Tutto questo è merito del lavoro del mister – spiega Andrea – che sta facendo capire a noi cosa vuole. Gli piace molto il gioco a terra, con le verticalizzazioni dei terzini e gli inserimenti dei centrocampisti. I gol messi a segno contro il SudTirol sono frutto del lavoro svolto durante queste settimane. Ci abbiamo provato ed è andata bene». Fondamentale il lavoro del mister, ma il grosso è stato fatto anche da tutta la squadra. «Il gruppo fa la differenza. Tocca a noi dimostrare quello che sappiamo fare e, secondo me, già a questo punto della stagione, riuscire a fare determinate cose è un vantaggio». Come si è detto: Procaccio esterno puro, può giocare sia nel tridente d’attacco, ma anche mezzala. Un jolly importante per il tecnico scaligero. «Faccio principalmente la mezzala, ma a Trieste ho giocato spesso davanti. Mi trovo molto bene a giocare con Monachello e Guccione. E dietro c’è un Pierobon che sta dimostrando di essere un giovane molto valido». Mantova che ora si appresta a vivere l’ultima parte della preparazione: «Abbiamo lavorato molto bene in queste settimane. Vedremo quando sarà l’inizio del campionato. Dobbiamo sfruttare il tempo che ci rimane per continuare a migliorare».