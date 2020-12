Asola, visto il grande successo proseguirà fino al 25 Dicembre il progetto di solidarietà ‘Scatole di Natale’

ASOLA Visto il grande successo dell’iniziativa di solidarietà ideata dall’associazione culturale Libera…mente, il progetto “Scatole di Natale”, per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio proseguirà fino al giorno di Natale. Per aderire basta prendere una scatola delle scarpe e metterci dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile, perché le parole valgono anche più degli oggetti. La cosa calda e il passatempo da inserire nella scatola possono essere “usati” ma in buono stato, La cosa golosa deve essere cibo non deperibile e nuovo, il prodotto di bellezza deve essere nuovo e, infine, il biglietto gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la scatola. Si dovrà incartare la scatola, decorala e scrivere in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambini. Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuriamo, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati. Le scatole dovranno essere consegnate presso la sede dell’associazione “Libera…mente” in via Raimondo 27 ad Asola tutti i pomeriggio da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 fino alle ore 18. Ovviamente tutte le precauzioni anti covid19 dovranno essere rispettate, quindi ci si dovrà presentare muniti di mascherina protettiva. “Il gesto – afferma Moreno Romanelli di Libera…mente – costa pochissimo, il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa. Facciamo una cosa bella da ricordare in quest’anno 2020 catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po’ più leggero. Provvederemo a consegnare queste scatole a famiglie bisognose e ad enti di carità”.

Paolo Zordan