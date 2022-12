Calcio Seconda Categoria – Somenzi: “Cantera, rialziamoci subito col Castellucchio”

RIVALTA SUL MINCIO C’è rammarico in casa Cantera per la sconfitta interna di domenica scorsa contro l’Ostiglia. Nel prossimo turno, l’ultimo dell’anno nel torneo di Seconda, il team di Baggio è atteso dal derby esterno col New Castellucchio di Omero Rossett,i avanti dieci lunghezze: «Con l’Ostiglia il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto – afferma il vice presidente Somenzi -, loro hanno sfruttato una occasione, noi invece abbiamo colpito la traversa, abbiamo giocato più dei nostri avversari, ma il pari sarebbe stato equo. Nel nostro percorso mancano almeno quattro punti. Meriteremmo di essere a quota 20: a Castellucchio ce la giochiamo, ospiti di una squadra forte, che punta ai play off. Vedremo di riuscire a chiudere imbattuti l’ultima sfida dell’andata». Sul mercato la compagine blaugrana rimane alla finestra. Un profilo ricercato sarebbe quello di una punta.