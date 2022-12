Calcio Serie C – Mantova, segnali di crescita dalla cooperativa del gol

MANTOVA Il tecnico del Mantova Nicola Corrent ha sottolineato più volte l’esigenza di portare quanti più giocatori possibili nel tabellino dei marcatori. Un’esigenza divenuta tale dopo il grave infortunio a Monachello alla seconda partita di campionato, che ha privato il Mantova della sua punta di diamante, il giocatore la cui conferma poteva considerarsi il vero colpaccio del mercato estivo.

Gli auspici di Corrent non si sono per ora tradotti in realtà. Ma qualche progresso è doveroso sottolinearlo. I giocatori del Mantova che hanno segnato almeno un gol sono 9, cifra non altissima se consideriamo che Vicenza e Lecco hanno mandato in rete ben 13 calciatori, la Juve 12 e altre sette squadre 11. C’è anche chi ha fatto peggio del Mantova: è il caso di Arzignano (7 giocatori); Piacenza, Pro Vercelli, Sangiuliano, Triestina e Virtus Verona (8).

I 9 giocatori del Mantova andati in rete almeno una volta in campionato sono: De Francesco (capocannoniere con 4 gol); Guccione e Mensah (3); Gerbaudo, Pierobon e Yeboah (2); Matteucci, Paudice e Rodriguez (1). I progressi di cui accennavamo riguardano i freschi inserimenti, in questa “cooperativa del gol”, di due giocatori: Matteucci, in rete contro la Juve; e Paudice, che si è sbloccato contro il Renate. Dunque la cooperativa cresce, segno che il lavoro di Corrent sta fruttando. Ma potrebbe farlo ancora di più, perchè all’appello mancano giocatori che, nella loro carriera, qualche gol l’hanno centrato. Qualche nome? Iotti, Ingegneri, Panizzi, Silvestro, Procaccio. Senza dimenticare i giovani Ceresoli e Messori, che non hanno mai segnato tra i professionisti, ma (per loro stessa ammissione) vorrebbero presto colmare la lacuna.

Insomma, in attesa che il mercato di gennaio porti un attaccante prolifico, tocca insistere col materiale che si ha a disposizione. Sperando che altri biancorossi, di qualsiasi ruolo, riescano a sbloccarsi. O che qualcuno, che fa già parte della cooperativa del gol, incrementi il suo bottino in maniera considerevole.