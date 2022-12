Basket serie C Silver – San Pio X col fanalino Ombriano

Mantova Penultimo turno di andata nel girone Rosso della C Silver. La capolista San Pio X ospita stasera al Dlf (ore 21.15, arbitri Fusardi di Roncadelle e Prandolini di Brescia) l’Ombriano di coach Bergamaschi, staccato di quattro lunghezze. Gara da prendere con le molle visto l’avversario. «Affrontiamo un quintetto che verrà a Mantova per dare tutto – afferma il tecnico Marco Gabrielli – Si tratta di una squadra collaudata nel tempo e rinforzata da Bonvini ex Romano di Lombardia, ma il nostro obiettivo è chiaro: continuare il nostro percorso e aggiungere altri due punti alla classifica». Sarà assente Maione per impegni di lavoro, mentre resta incerto Malagutti. In campo domenica le altre due mantovane per una super sfida. Alla Tea Arena va infatti in scena il derby fra lo Junior Curtatone di Alberto Bortesi e il Gruppo Mauro Saviola Viadana di Denis Tellini, che precede di due lunghezze i cugini. Si ritroveranno di fronte due quintetti reduci da sconfitte: a Gussago quello del presidente Angelo Pinzi, in casa con il Somaglia quella rivierasco. «Torno a ripetere quanto detto sulla precedente gara – afferma il tecnico Alberto Bortesi – A Gussago abbiamo perso per meriti loro ma anche per nostri demeriti, e basse percentuali al contempo. Il derby? E’ sempre una gara a sé: difficile fare pronostici per partite di questo tipo. Match da tripla, altro non aggiungo». Replica per i rivieraschi il presidente Massimo Pizzetti: «Mentalmente siamo giù. Domenica scorsa davanti a 550 spettatori contro il Somaglia è andata male. Curtatone vuol vincere, ma anche noi ci teniamo. E’ un derby e speriamo che la squadra sia attenta». Forse rientra Prati, ancora squalificato El Ibrahimi, assenti Ceron e Gardani.