In Questura arriva il Primo Dirigente della Polizia di Stato . Sabato Fortunato

MANTOVA Il benvenuto del Questore Giannina Roatta al dott. Sabato Fortunato, neo dirigente della Divisione P.A.S.I., in sostituzione della dottoressa Elena GOLA trasferita alla Scuola Allievi Agenti di Alessandria con l’incarico di Direttore.

Primo Dirigente della Polizia di Stato, 56 anni, salernitano, sposato, un figlio studente universitario, il dott. Fortunato proviene dalla Questura di Salerno dove dirigeva l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Ha cominciato operativamente il suo percorso professionale in Polizia nell’anno 1991, quando, dopo aver frequentato il corso quadriennale di formazione per Vice Commissario, è stato destinato alla Questura di Caserta con incarico di Vice Dirigente del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Aversa; a Caserta ha ricoperto anche l’incarico di Funzionario Addetto alla Squadra Mobile occupandosi, a metà anni novanta, di contrasto alla criminalità organizzata. A seguire, ha diretto i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Atri (TE), di Taurianova (RC), e di Sarno (SA). Nel suo percorso professionale ha prestato servizio anche alla Questura di Pescara ed è stato Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Siena.

Il Questore ha formulato i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni mantovane.