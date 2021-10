Calcio serie C – Lecco, Triestina e SudTirol: Mantova, osare per vincere

MANTOVA Con il pareggio di domenica in casa del Seregno, il Mantova ha ritrovato punti e soprattutto fiducia. Quello che serviva per reagire al ko interno contro la Juventus U23 e soprattutto per prepararsi a un trittico di gare da bollino rosso. Quella che inizia oggi, per il gruppo virgiliano, è una settimana di lavoro piena. Testa già rivolta al prossimo impegno in programma domenica al “Martelli” contro il Lecco. La formazione bluceleste è galvanizzata dalla vittoria casalinga contro la capolista Padova nello scorso weekend di campionato e da una classifica che fa sognare. Biancorossi chiamati quindi ad un’altra prova di forza e il recupero di De Cenco potrebbe essere determinante. Mister Lauro ci spera già per la gara di domenica, anche se non è da escludere che Paudice, dopo il gol segnato al Seregno, possa giocarsi di nuovo le sue carte. Dovendo giocare tre gare in una settimana sarà fondamentale avere più soluzioni in ogni reparto; nel precedente trittico di gare il Mantova è stato penalizzato in tal senso: sia per l’assenza di qualche pedina, ma anche per le prestazioni opache di quei giocatori impiegati meno e che potrebbero avere ulteriori chance proprio in queste tre gare.

E’ chiaro, servirà qualcosa in più. Buono l’atteggiamento visto a Seregno, ma in fase offensiva serve maggior determinazione e un pizzico di coraggio in più nei tentativi da fuori area. Inoltre, anche se il campionato è arrivato solo all’ottava giornata, è bene tenere monitorata la classifica, comunque ancora molto corta. Con una vittoria contro il Lecco, il Mantova potrebbe arrivare alla gara di mercoledì prossimo praticamente alla pari della Triestina, che sulla carta, domenica, avrà un match molto più agevole contro il Fiorenzuola. Ecco, quindi, che i punti iniziano a pesare veramente e il Mantova deve ancora trovare una vera e propria svolta in questa stagione. Quel filotto di vittorie che possano dare maggior stabilità. La Triestina, in classifica appena sopra di un punto, ha lo stesso score dei virgiliani: 8 gol fatti e 9 subiti. Ben differente il successivo match contro il Sudtirol. La corazzata di Javorcic al momento è dietro al Padova capolista, ma con la miglior difesa del campionato: un solo gol subito. E ad oggi è l’unica squadra a non aver mai perso. Un muro di cemento armato, che i biancorossi proveranno a infrangere. Tutto il resto, ovvero quello che verrà fuori da queste tre sfide, lo dirà il campo. Il Mantova ha i mezzi per sorprendere: la voglia matta di esplodere di Guccione, partito in sordina anche l’anno scorso, e la grande chance concessa ai giovani, che ancora una volta avranno la possibilità di mettersi in vetrina nelle prossime tre grandi sfide.

Tommaso Bellini