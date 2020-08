Calcio Serie C – Boom di papabili nei gironi B e C: il Mantova con piemontesi e toscane?

MANTOVA Si dà un po’ tutti per scontato che il Mantova, nel campionato di Serie C al via il prossimo 27 settembre, verrà inserito nel girone B. Quello di Modena, Cesena, Triestina, Padova e Piacenza, giusto per citare le squadre rivali ai tempi della Serie B, che il popolo biancorosso non vede l’ora in qualche modo di riassaporare. A mescolare le carte ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, secondo la quale è più facile che il Mantova venga inserito nel girone A, insieme ad altre lombarde, alle toscane, alle piemontesi e all’unica rappresentante della Sardegna: l’Olbia. D’accordo, qualche incrocio stuzzicante non manca (Como, Juventus U23), ma al tirar delle somme l’appeal calerebbe non poco.

Naturalmente si tratta di previsioni che lasciano il tempo che trovano, benchè provenienti da fonte autorevole. Il fatto è che dalla B sono scese due squadre del Sud (Juve Stabia e Trapani) che andrebbero ovviamente nel girone C; altra candidata a finire nel C è il Pescara, che dovrà affrontare il play out col Perugia (papabile invece per il B). Anche se al Trapani venissero restituiti i 2 punti di penalizzazione, non cambierebbe granchè: a retrocedere sarebbe il Pescara (girone C) e il play out si giocherebbe tra Perugia e Cosenza. Insomma, si sta creando una sorta di “ingolfamento” nei gironi B e C che inevitabilmente costringerà qualche squadra a trasferirsi nell’A. Il Mantova potrebbe essere tra queste. Se la gioca con l’Albinoleffe, che lo scorso anno era proprio lì ma che stavolta la “rosea”, un po’ a sorpresa, inserisce nel B.

Va detto che lo scenario è ancora nebuloso. Nel senso che, oltre all’identità delle 4 retrocesse dalla B (finora certe solo Livorno e Juve Stabia), bisogna capire quante e quali squadre riusciranno ad iscriversi. Il Campodarsego ha già rinunciato e al suo posto potrebbe essere ripescato il Legnago, finito alle spalle dei padovani. Anche il Teramo è ad un passo dalla rinuncia, così come la Sicula Leonzio. Cambi di proprietà all’orizzonte in casa Arezzo, Siena e Livorno, con relative incertezze sul futuro. Il Potenza sembra aver trovato le risorse, ma non se la passava bene fino a qualche giorno fa. Dunque, anche se il temuto bagno di sangue post-Covid sembra per ora scongiurato, il ricorso a ripescaggi e riammissioni dai dilettanti appare inevitabile.

Un quadro un po’ più chiaro lo avremo mercoledì, termine ultimo per presentare la domanda d’iscrizione. Alcune società hanno già provveduto, il Mantova lo farà appunto mercoledì. Le retrocesse dalla Serie B avranno tempo fino al 24, dopo il pronunciamento sul caso-Trapani e lo svolgimento dei play out in programma il 10 e 14.

LE PREVISIONI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

GIRONE A

Alessandria

Arezzo

Carrarese

Como

Grosseto

Juventus U23

Lecco

Livorno

Lucchese

MANTOVA

Novara

Olbia

Pergolettese

Pistoiese

Pontedera

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Robur Siena

GIRONE B

Albinoleffe

Carpi

Cesena

Fano

FeralpiSalò

Fermana

Gubbio

Imolese

Legnago (?)

Matelica

Modena

Padova

Piacenza

Sambenedettese

Sudtirol

Ternana

Triestina

Virtus Verona

Vis Pesaro

Viterbese