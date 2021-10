Nuova sala d’attesa Pronto Soccorso

MANTOVA È stata aperta oggi la nuova sala d’attesa per gli accompagnatori dei pazienti del Pronto Soccorso di Mantova. Si tratta di un’area coperta riscaldata e climatizzata di circa 120 metri quadrati realizzata davanti alla struttura. Gli accompagnatori potranno restare in collegamento con i malati, seguendoli via terminale elettronico.

L’intervento di riqualificazione del Pronto Soccorso, iniziato il 14 ottobre, ha l’obiettivo di migliorare l’attività clinico-assistenziale. In una seconda fase si procederà con l’ampliamento degli spazi dedicati ai pazienti a bassa intensità, che verranno accolti in un’area maggiormente strutturata.

La ristrutturazione è stata disegnata anche per rispondere alle esigenze espresse dai familiari dei pazienti in questi mesi, nell’ottica di un miglioramento continuo dell’offerta sanitaria e di un’ottimizzazione dei percorsi.