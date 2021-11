Povertà alimentare, a Belfiore apre l’emporio solidale di comunità

MANTOVA – Emporio Solidale di Comunità può contare su una nuova base operativa in via Cremona 38 a Belfiore. Ampi spazi “illuminati” da sorrisi di volontari e cittadini, dove al loro interno si tornerà a scegliere i prodotti dagli scaffali. La nuova sede per contrastare la povertà alimentare è stata inaugurata dal vescovo Marco Busca, dalla presidente Acli Enrica Perini e dall’assessore al Welfare Andrea Caprini. “E’ un traguardo che non segna un punto di arrivo ma di partenza, più preparati e consapevoli dell’importante ruolo di prossimità e di vicinanza quotidianamente esercitata dai nostri volontari, che ringrazio fin d’ora, a sostegno dei soggetti più fragili del nostro territorio, anziani soli e famiglie, preservandone nella discrezione una difficoltà spesso inespressa per pudore – ha affermato Enrica Perini -. La cura delle relazioni, prima ancora di un aiuto alimentare, genera azioni di reciprocità al servizio di chi è meno fortunato di noi, per intraprendere insieme un nuovo cammino nella fraternità e nel rispetto anche dell’ambiente, la nostra Casa comune”.