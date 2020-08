La piscina comunale di Asola riparte dai giovani

ASOLA – L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giordano Busi per incoraggiare la frequenza delle piscine del centro sportivo “Antonio Schiantarelli”, in seguito al periodo di emergenza sanitaria, ha istituito un “Bonus piscina” valido fino al 31 ottobre. L’iniziativa è rivolta ai giovani con età compresa tra gli 11 ed i 18 anni, nati dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2009 e residenti nel territorio comunale.

«Si tratta – spiega l’assessore alle politiche giovanili Ambra Moretti – di un buono cartaceo dell’importo complessivo di 20 euro suddiviso in quattro tagli da 5 euro ciascuno, personale, ovvero utilizzabile solo dal titolare, non trasferibile, né cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante. I buoni sono spendibili esclusivamente presso le piscine del centro sportivo asolano di via Parma 27, per l’acquisto di biglietto singolo ingresso, acquisto di un abbonamento e frequenza a corsi di nuoto o attività in acqua. La differenza verrà pagata in contanti. I ragazzi ritirare il buono potranno rivolgersi, da lunedì 3 agosto fino al 15 settembre, nei giorni e negli orari di apertura, all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune, all’Informagiovani e alla biblioteca comunale». Per info 0376-733011, urp@comune.asola.mn.it; o Informagiovani allo . 0376-720160, email: infoturismo@comune.asola.mn.it o biblioteca allo 0376-720645, email: biblioteca@comune.asola.mn.it.