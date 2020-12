Calcio Serie C – Il Mantova è tra le grandi in un campionato da brividi: 12 squadre in 8 punti

MANTOVA La vittoria di domenica sul Ravenna, in rimonta per 2-1, ha aperto ufficialmente il dibattito: Mantova squadra da playoff? In viale Te, giustamente, sull’argomento tirano il freno a mano, ma tra i tifosi serpeggia la speranza che in una stagione così strana, il Mantova possa ambire a qualcosa in più della salvezza. I playoff, si intende. E per una neopromossa sarebbe già un traguardo importante da cui ripartire per programmare la prossima stagione

Dopo 13 giornate la squadra di mister Troise è quinta in classifica, a -5 dalle capolista Padova e Sudtirol. Il Mantova però non è solo. A fargli compagni ci sono anche Triestina e Modena. Minimo il distacco da chi sta davanti e da chi insegue. Padova e Sudtirol guidano con 26 punti, ma alle loro spalle ci sono altre 10 squadre racchiuse in 8 punti. Fino alla Sambenedettese, che di punti ne ha 18. Più o meno lo stesso equilibrio che si riscontra nel girone A. Nel C, invece, la Ternana ha già staccato il Bari, secondo in classifica, di 7 punti.

Insomma, la faccenda comincia a farsi interessante. Il Mantova arriva da un percorso abbastanza lineare nei risultati, meno invece sul piano del gioco. Come rimarcato anche dallo stesso Troise nel post gara di domenica, lo switch off è arrivato dopo la gara di Bolzano contro il Sudtirol, forse la peggiore disputata dai biancorossi. Dalla sfida successiva con il Modena, il Mantova ha dato qualche segnale di miglioramento conquistando punti preziosi. Sicuramente le assenze di alcuni giocatori possono aver inciso sul rendimento generale della squadra. Questi successi e questa posizione di classifica possono servire quindi ai biancorossi per accrescere ulteriormente la fiducia nei loro mezzi in vista del prossimo impegno, decisamente più difficile rispetto agli ultimi due, sul campo della FeralpiSalò. Una sorta di prova del nove, perchè la formazione bresciana ormai da diversi anni è tra le regine della Serie C, ha ormai una tradizione consolidata. Ma il Mantova ha dimostrato di avere i mezzi per pungere chiunque. E poi c’è Ganz. Con i suoi 9 centri è secondo nella classifica marcatori, alle spalle di Bortolussi del Cesena; gode di un ottimo stato di forma e ha messo nel mirino il prossimo obiettivo: raggiungere la doppia cifra, già domenica.