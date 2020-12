Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, summit per i rinforzi. Protocolli, si cambia: tamponi entro 48/72 ore prima delle partite

MANTOVA In casa Saviatesta Mantova è giunto il momento di fare quadrato. Nello spogliatoio biancorosso c’è amarezza dopo la sconfitta rimediata venerdì sera in casa della Feldi Eboli. Una gara che i virgiliani hanno mantenuto in parità “a denti stretti” fino a poco prima della sirena tra il primo e il secondo tempo. Poi, il crollo: fisico e di gioco. Poche idee e confuse. Un Mantova decisamente diverso, rispetto a quello visto nelle prime tre giornate di campionato. Perfetto contro Pesaro e Catania, sfortunato ad Avellino. Per il Saviatesta è il primo campanello d’allarme della stagione e ci può stare. In effetti la squadra di Frane Despotovic era ferma da un mese abbondante. Tre le gare rinviate: Aniene, Cmb e Came Dosson. Partite che si aggiungeranno più avanti, in un calendario che può variare a seconda di come si evolverà l’emergenza Covid.

A tenere banco ora è la sfida con il Real San Giuseppe. La gara è stata programmata per l’8 dicembre, ma il Mantova non potrà contare su due giocatori fondamentali come Savolainen e Petrov, impegnati per un delicatissimo spareggio tra Finlandia e Serbia, che vale l’accesso al Mondiale. I due biancorossi si sfideranno proprio il 9 dicembre per poi rientrare alla base il 10.

Per il Mantova due elementi imprescindibili. Soprattutto Savolainen, uno dei portieri più forti di tutta la serie A. La Divisione sembra non volerci sentire e ha confermato che la gara si dovrà giocare comunque. Ma ancora non c’è l’ufficialità, secondo logica a giorni dovrebbe arrivare. Il Mantova in cuor suo spera ancora che venga presa in considerazione l’ipotesi di un rinvio. Nel frattempo la società biancorossa pensa anche alle prossime mosse di mercato, che apre ufficialmente oggi e chiuderà il 26 febbraio. Il Mantova sembra intenzionato a fare qualche correttivo per rinforzarsi. Se ne è parlato ieri in un breve summit con mister e dirigenti, ma se ne parlerà in modo più approfondito nei prossimi giorni. Le idee al dg Rondelli non sembrano mancare. Idee che però vanno condivise anche con l’allenatore. Infine, notizia di ieri: cambia il protocollo. Anche le società di calcio a 5 dovranno eseguire i tamponi entro 48/72 ore prima di ogni partita. Eventuali positivi verranno isolati, i negativi potranno proseguire l’attività in “bolla” per una durata di 10 giorni.