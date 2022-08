Galassia Freddi, scatta lo sciopero alla Penitenti Trasporti

MANTOVA «La situazione complessa che sta attraversando la Penitenti Trasporti a causa della vertenza di Mantua Surgelati non può passare in silenzio». A sollevare la questione, circa le problematiche irrisolte legate alla ditta di trasporti e logistica con sede a Castelbelforte, orbitante sempre nella galassia Freddi, sono state ieri le segreterie territoriali di Mantova di Filt Cgil e Fit Cisl. Un impasse secondo i sindacati di categoria che ad oggi non ha ancora condotto a risposte certe per i lavoratori. «La ditta Penitenti – hanno sottolineato in una nota congiunta le sigle sindacali del settore trasporti – è stata più volte sollecitate a dare risposte, sulle retribuzioni arretrate del personale (14esima mensilità) e sulle problematiche di sicurezza degli autisti nelle attività svolte presso i vari clienti, ma ad oggi tutto tace». Ragion per cui i sindacati hanno proclamato uno sciopero a partire «dalla mezzanotte di lunedì 15 agosto fino alle 24 di martedì 16 agosto con presidio presso il passo carraio di Mantua Surgelati (in via Colonna a Castelbelforte) a partire dalle ore 2 di martedì 16 agosto». Unica nota positiva, nel mezzo di tutta questa incertezza, è arrivata dalla richiesta di un incontro inoltrata dai sindacati all’amministratore giudiziale di Mantua Surgelati Ferruccio Gasparini «per avere informazioni sul presente e sul futuro del rapporto con la Mantua Surgelati», scrivono Filt Cgil e Fit Cisl. «Il commissario ci ha confermato la propria disponibilità all’incontro verso la fine di agosto al fine di avere ben chiara la situazione generale riguardante la Mantua Surgelati nonché sul rapporto con la Pentitenti Trasporti. Ad oggi è confermato il rapporto di fornitura con la Penitenti, quale partner primario e privilegiato dell’azienda», hanno concluso i sindacati.