Ciclismo giovanile – Un weekend a tutto sprint con le corse di Cavriana e Castel Goffredo. Maddalena Lodi Rizzini bronzo nella medison agli Italiani su pista

Mantova Oggi i giovanissimi a Cavriana, domattina gli esordienti a Castel Goffredo. Ancora un fine settimana denso di appuntamenti per il ciclismo giovanile mantovano. Si parte questo pomeriggio con i baby, un centinaio, impegnati a Cavriana dalle ore 16 nel Trofeo Autotrasporti Benedetti, appuntamento valido quale quinta prova del Memorial Damiano Darra. L’organizzazione è stata affidata ai dirigenti della Cavrianese, col patrocinio del Comune e il sostegno del Comitato provinciale Fci. Le corse delle varie categorie, dalla G1 alla G6, si disputeranno su un circuito chiuso al traffico di mille metri che propone anche un piccolo strappo. Nell’elenco dei partenti trovano posto anche i giovanissimi dell’Allgor TatoBike, del Mincio Chiese e del Ciclo Club 77, oltre agli atleti delle formazioni più blasonate della Lombardia, del Veneto, del Trentino e dell’Emilia.

Domani mattina, invece, a Castel Goffredo, a partire dalle ore 9.30, si correrà il 5° Trofeo Conad – Trofeo Comune – Memorial Nino Monfardini e Nives e Vinicio Paganini. La manifestazione è riservata agli esordienti e conta nell’elenco partenti una sessantina di atleti del 1° anno e un’ottantina del secondo. Tra questi anche i ragazzi del Mincio Chiese, compreso il goffredese Manuele Mazzola, quelli dello Sporteven e il beniamino locale Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli. La due gare in programma si svolgeranno su un circuito locale di 4,900 km che verrà ripetuto 6 volte per un totale di 29,400 km dagli atleti del 1° anno; e 8 volte, quindi complessivamente 39,200 km, da quelli del 2° anno.

Per quel che concerne gli altri atleti mantovani, gli allievi del Mincio Chiese saranno in gara domani a Gazzaniga (Bg), mentre gli juniores del Team Giorgi, Luca Rezzaghi e Stefano Leali, partecipano oggi al Memorial Antonio Colò a Tresana (Ms) e domani saranno di scena a Massa. Il compagno di squadra Angelo Monister correrà domani a Vaprio d’Agogna (No).