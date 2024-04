Calcio Serie C – Mantova a caccia di nuovi stimoli: c’è una Supercoppa che sa di B

Mantova Ormai è chiaro a tutti. Questa Serie C al Mantova comincia a stare davvero stretta. Nemmeno il big match con il Vicenza è bastato per trovare stimoli e motivazioni che potessero innescare la marcia giusta per ritrovare la vittoria dopo il ko di Meda. E’ un Mantova, insomma, che va alla ricerca di nuovi obbiettivi in questo finale di stagione che effettivamente può regalare nuove gioie e soprattutto un altro trofeo: la Supercoppa. Le due sfide in programma tra il 5 e il 19 maggio serviranno alla squadra di Possanzini per assaporare il profumo della Serie B. Il Mantova andrà ad affrontare Cesena e Juve Stabia, che hanno dominato i gironi B e C. Lo ha fatto intendere a chiare lettere anche capitan Burrai al termine del match con il Vicenza. La Supercoppa è un obbiettivo che il Mantova vuole perseguire per suggellare una stagione memorabile. In palio c’è un trofeo che viene ricordato più per l’onore che per la storia. Quella è già stata scritta, da tutte e tre le squadre.

In ogni caso c’è ancora un campionato da portare a termine con due sfide contro il Lumezzane in terra bresciana e poi al “Martelli” con il Legnago. Dopo due sconfitte consecutive, il Mantova deve ritrovare la via della vittoria per fare il pieno di fiducia e ringalluzzire l’entusiasmo dei tifosi in vista proprio delle due sfide di Supercoppa che chiuderanno la stagione. Ovviamente nessun dramma in casa biancorossa, e ci mancherebbe altro, anche se tutti si sono fatti la bocca buona e qualche tifoso vorrebbe rivedere il Mantova dominare le squadre avversarie. Chissà, magari capiterà proprio già da sabato. I tifosi, intanto, attendono il sorteggio di Supercoppa del 27 aprile che potrebbe regalare una trasferta a Castellamare di Stabia o magari nella più vicina Cesena per celebrare lo storico gemellaggio con i bianconeri romagnoli. Il popolo biancorosso ci sarà, come ha sempre fatto in questa stagione. Burrai e compagni proveranno a regalare un’altra coppa da piazzare vicino a quella consegnata domenica dal presidente di Lega. Mister Possanzini in queste settimane cercherà di riordinare le idee permettendo al Mantova di ritrovare la giusta armonia anche in campo, quella che ha sempre contraddistinto la squadra virgiliana in questa stagione. Ad oggi il Mantova si presenta alla Supercoppa con la peggior difesa tra le tre contendenti: 26 gol subiti contro i 20 della Juve Stabia e i 18 del Cesena; e il secondo miglior attacco: 68 reti realizzate contro le 74 dei romagnoli e le 52 dei campani. Semplicemente numeri, che il campo potrebbe anche ribaltare.