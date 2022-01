Mantova, Mercoledì 5 Gennaio appuntamento con le ‘Storiecoledì’, letture del mercoledì per bambini dai 3 ai 7 anni alla Biblioteca Baratta

MANTOVA Appuntamento mercoledì nella sala bambini della Biblioteca Mediatica Gino Baratta con “Storiecoledì, le storie del mercoledì”, letture per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni insieme alle bibliotecarie e ai volontari di BibliOfficina e a cura di Silvia Mengali e Ranjanben Camurri. Gli incontri delle letture del mercoledì pomeriggio sono gratuiti e si svolgeranno alle ore 16.30 e alle ore 17.30 nella sala bambini della Biblioteca, con 2 turni di letture per posti limitati e la presenza ammessa di un solo adulto accompagnatore che dovrà essere in possesso della super certificazione verde Green Pass per il Covid-19. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando una email a: barattapiu@comune.mantova.gov.it, oppure telefonando al numero 0376-352732.

Paolo Zordan