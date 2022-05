Calcio Serie C – Mantova, conto alla rovescia per l’allenatore: i pretendenti

MANTOVA Il conto alla rovescia è partito. Ancora pochi giorni e il Mantova annuncerà l’allenatore della prossima stagione. I frequenti contatti tra il ds Alessandro Battisti e i soci di viale Te hanno prodotto confronti proficui, e tutti (o quasi) gli elementi necessari per prendere una decisione sono sul tavolo.

Il favorito resta lui, Maurizio Lauro. Il contesto è noto: la tifoseria non lo ama (eufemismo), ma il tecnico ha tre formidabili assi nella manica. Ovvero, in ordine sparso: la stima dello stesso Battisti, che pubblicamente ha dichiarato di puntare su di lui; l’appoggio della parte più influente dello spogliatoio, e ci riferiamo ovviamente a giocatori che rimarranno anche il prossimo anno; e l’obiettivo salvezza centrato, certo con il contributo determinante (ma non risolutivo) di Galderisi. Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, ai piani alti di viale Te non ci sarebbe convergenza totale su Lauro. Ma i confronti degli ultimi giorni avrebbero indotto i soci del Mantova ad affidare la scelta a Battisti.

Il quale, tuttavia, non esclude altri profili, più o meno direttamente contattati nei giorni scorsi. I nomi sono già usciti: Nicola Corrent, tecnico emergente della Primavera del Verona; Luca Tabbiani, l’artefice della favola Fiorenzuola (promozione in C e salvezza diretta); Bruno Caneo, esperienza da vendere e un buon ottavo posto quest’anno alla guida della Turris. Altri nomi sarebbero sul taccuino del ds biancorosso. Per esempio Leonardo Colucci, capace di portare (da subentrato) il neopromosso Picerno ai play off: il club potentino vorrebbe confermarlo, ma lui pare orientato ad avvicinarsi a casa (Bologna). Altro profilo interessante è Mirko Cudini, che due stagioni fa ha riportato il Campobasso in C dopo 32 anni e in questo campionato l’ha condotto a una brillante salvezza; un paio di settimane fa il club ha comunicato l’interruzione del rapporto col tecnico, che quindi è libero. Infine Roberto Taurino, che ha il contratto in scadenza con la Virtus Francavilla (portata al sesto posto in campionato), ma sulle cui tracce ci sarebbero numerosi altri club. Ovviamente non sono da escludere ulteriori inserimenti. Quel che è certo è che ci sarà poco da attendere: in viale Te contano di sciogliere ogni riserva entro questa settimana.