Calcio dilettanti – Union a Pavone per la promozione. La Gove si gioca tutto col Rullo

MANTOVA In Prima Categoria può essere il giorno dell’Union Team: la squadra di Petrozzi, se vincerà nella trasferta di oggi contro la Pavonese Cigolese, conquisterà matematicamente il salto in Promozione. I giallorossi attendono notizie anche da Manerbio, dove il Nuvolera sfiderà la pericolante Virtus: qualora i neroverdi non vincessero, basterebbe anche solo un pari. In Terza, invece, continua il duello a distanza tra Pegognaga e Atletico Castiglione: gli scoiattoli sfidano il temibile Borgo Virgilio. Il team di Vaccari se la vede col Segnate. Se gli aloisiani perderanno, una vittoria consentirebbe al Pego di festeggiare.

Risaliamo in Eccellenza, parlando proprio del Castiglione “senior” che in Eccellenza affronta una trasferta insidiosa a Pandino contro la Luisiana. Senza Ferrari e Pasotti, attacco da ridisegnare per mister Esposito, out anche Mazzarino e Raffa: «Dobbiamo cercare di sfatare il tabù delle nostre gare in terra cremasca – dice mister Fabio Esposito -, un successo ci consegnerebbe sostanzialmente i play off: è importante che la squadra con cuore e sacrificio riesca a ripetere la prestazione dell’ultimo turno con l’Offanenghese»,

Scendiamo in Promozione, dove tiene banco il derby salvezza Governolese-Marmirolo. Per i Pirati c’è solo il successo, per provare a riavvicinare i neroverdi senza rischiare la retrocessione per distacco: out Magro. «Match fondamentale – afferma il diesse Marco Dalmaschio -, per noi praticamente un’ultima spiaggia, conta solo la vittoria». Il Rullo può fare qualche calcolo, invece, visto che per ora è fuori dalla zona calda. Rientra, dopo aver scontato la squalifica, Guerrini. «Anche per noi è un match da non sbagliare – afferma il ds Brentegani -, tenere a distanza i Pirati, staccati di sette punti, sarebbe un’ottima cosa».

Cruciale anche la trasferta del Suzzara sul campo della Sportiva Ome. Borghi, non al meglio, va in panchina. «Altra partita importantissima, come tutte quelle del Suzzara in questo rush finale – taglia corto trainer Agide Artoni -, un plauso alla squadra per quanto sta ultimamente facendo, ma c’è ancora molto da lavorare per provare a salvarci: crediamoci, senza paura».

E sia la Governolese, sia il Suzzara guardano con interesse alla partita di Castel Goffredo, dove la Castellana sfiderà il fanalino di coda Voluntas Montichiari. Col successo dei biancazzurri, obbligati a vincere per blindare i play off, la retrocessione diretta potrebbe decidersi già oggi. Tra i padroni di casa rientrano Najeh e Sangiorgio, assenti Azzini e Bonaccorsi; «Queste sono sempre le gare più difficili da affrontare – ammette mister Alessandro Cobelli -, quando hai il pronostico sulla carta e gli avversari sono con l’acqua alla gola».

Per gli spareggi basta una vittoria anche all’Asola, contro la Valsabbia: assenti Buonaiuto per squalifica e Chitò per infortunio: «Il pareggio potrebbe bastare – afferma patron Massimo Tozzo – ma il massimo sarebbe prendere i tre punti: non sarà facile contro una società che lotta per salvarsi».

Sarà Maurizio Donzellini a prendere il posto in panchina dello squalificato Michele Jacopetti: «Dopo aver vinto sul terreno della Vighenzi – dice Jacopetti -, dobbiamo fare bene anche col Borgosatollo, per provare ad avvicinare la salvezza».