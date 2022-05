Atletica leggera – L’85enne Bruno Berzuini marcia a Grosseto negli Europei Master

MANTOVA I Campionati Europei Master di atletica leggera, in programma a Grosseto da domani a domenica, vedranno ai nastri di partenza anche il mantovano Bruno Berzuini, entrato quest’anno nella categoria “Master ‘85”, il quale parteciperà alla 10 e alla 30 chilometri di marcia con l’obiettivo di difendere il titolo di campione europeo conquistato nel 2019, fra i Master ‘80, ad Eraclea. «Quest’anno è un’incognita – dice il sempreverde Berzuini – affronterò avversari che non conosco, molti stranieri, in particolare spagnoli, francesi, inglesi e tedeschi, nessuno dei quali era presente ad Eraclea e neppure ai Mondiali in Spagna. Mi sento bene e spero di fare una buona prestazione. Approfitto dell’occasione per ricordare i podisti mantovani che dopo la pandemia ci hanno lasciato, spero possano correre nelle praterie del cielo. Un saluto anche a chi ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, in modo particolare ad Attilio Gualdi, amico e avversario imbattibile. Vorrei infine salutare tutti gli organizzatori del Criterium Mantovano, il presidente Fidal Gianni Truschi, il gruppo dei cronometristi e tutti i podisti mantovani che mi incoraggiano e mi concedono la loro amicizia».