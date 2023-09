Calcio Serie C – Mantova, giovani bomber crescono. E Debenedetti scalpita

Mantova In casa Mantova non si placa l’entusiasmo per l’ottimo inizio di campionato. C’è un dato che sicuramente fa ben sperare per il futuro della squadra, ovvero la qualità dei giovani. Non è poco, se si pensa alle stagioni precedenti nelle quali da viale Te sono passate troppe meteore. Si è detto tante volte che i giovani potevano rappresentare un limite, Non certo quelli giunti alla corte di Possanzini durante il mercato estivo. Scelte ponderate, ma anche vere scommesse perchè molti di questi ragazzi non hanno mai fatto la Serie C, oppure arrivano da esperienze in piazze meno ambiziose rispetto a quella virgiliana. Giovani di proprietà, fatta eccezione per Debenedetti e Bragantini, che sono arrivati con la formula del prestito, su cui poter contare nei prossimi anni. Giusto per citarne due potremmo fare i nomi di Maggioni e Fiori. Due giovani che si sono messi in vetrina con un buon precampionato e che hanno dato delle conferme in queste prime giornate con delle prestazioni importanti e, soprattutto, con i gol. Alla fine è questo che vogliono vedere i tifosi. Già una doppietta per il terzino destro, cui piace portarsi spesso in avanti e trasformarsi in un attaccante aggiunto. Basti pensare ai due gol messi a segno con Arzignano e Pro Sesto. Due gol da uomo d’area. E poi c’è Fiori, su cui ci siamo già spesi molto. E’ lui al momento la rivelazione del nuovo Mantova. Osannato allo stadio e sui social dai tifosi, è una delle armi più pericolose della rosa biancorossa. Gol, assist, tiro a giro e dribbling. Così si sta facendo conoscere il giovane esterno. Infine occhio a Debenedetti. Con lo stop di Monachello, sarà sicuramente lui la prima scelta di Possanzini per domani e l’ex Primavera del Genoa vuole piazzare la zampata.