Calcio Serie C – Mantova, ora mirino sulla prima punta: spunta Cernigoi

MANTOVA Formalizzato l’arrivo di Elia Galligani, l’attenzione di viale Te si sposta sulla prima punta. Un obiettivo da non sbagliare, considerando le difficoltà denunciate dal Mantova nella prima parte di campionato in fase realizzativa. In tempi di mercato è meglio non dare nulla per scontato, tuttavia sembra al momento tramontata la pista che porta a Claudio Santini (’92) del Padova. Restano in corsa Manuel Nocciolini (’89) del Monopoli, Davis Curiale (’87) del Catanzaro e Lorenzo Candellone (’97) del Sudtirol. Ma fra i tanti pretendenti potrebbe spuntarla Iacopo Cernigoi (’95), che a Mantova è nato e nel Mantova è cresciuto, prima di entrare nel settore giovanile del Milan. Iacopo è in uscita dal Seregno, su di lui ci sono Triestina e Pescara, ma il Mantova segue con attenzione gli sviluppi e proverà ad inserirsi.