In Austria terzo successo di fila per Bagnaia, 2° Quartararo

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP. Il pilota italiano della Ducati si impone nella tredicesima prova del Mondiale sul tracciato di Spielberg, ottenendo la terza affermazione di fila dopo quelle in Olanda e in Gran Bretagna. Completa il podio il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) e l’altra Ducati ufficiale di Jack Miller. In top-5 anche Luca Marini (Ducati) e il francese Johann Zarco (Pramac). Arriva un pesante zero per il poleman Enea Bastianini: la Ducati del Team Gresini subisce un problema tecnico e costringe il riminese a fermarsi dopo pochi giri dal via. Out anche Franco Morbidelli (Yamaha) e Jorge Martin (Pramac) che era in lotta per il podio. Ai Ogura ha vinto la gara di Moto2. Il pilota giapponese si conferma dopo la pole position e conquista il successo (il secondo dopo Jerez) davanti al thailandese Somkiat Chantra (Kalex) e Jake Dixon. Pesante zero per Celestino Vietti che cade a pochi giri dal termine, così come gli altri due italiani Arbolino e Dalla Porta. Il leader del Mondiale è proprio Ogura che scavalca Augusto Fernandez.

In Moto3 sorride Ayumu Sasaki. Il pilota giapponese in sella alla Husqvarna trionfa davanti al connazionale Tatsuki Suzuki (Honda). Completa il podio lo spagnolo David Munoz con la Ktm. Quinto posto per Sergio Garcia che consolida la propria leadership nel Mondiale davanti all’altro iberico Izan Guevara, oggi settimo. Solo dodicesimo invece Dennis Foggia (Honda).

