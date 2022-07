Tre progetti per viabilità e scuole a Castellucchio: il Comune investe 259mila euro

CASTELLUCCHIO – Ammontano complessivamente a 259mila euro i fondi statali incamerati dal Comune di Castellucchio per la progettazione di nuove importanti opere da realizzare sul territorio: tre, nello specifico, gli interventi che l’amministrazione intende realizzare grazie a questi contributi. Il passo successivo, una volta conclusa la progettazione, sarà trovare i fondi per realizzare i lavori. Si va dalla viabilità alla messa in sicurezza delle scuole.

Obiettivo del Comune è predisporre le progettazioni delle opere per poi poter procedere nel minor tempo possibile – una volta ottenuti i fondi necessari per i lavori – al bando di gara per l’assegnazione degli interventi. Progetti che l’amministrazione comunale, come spiegato dal sindaco Romano Monicelli, intende realizzare grazie ai fondi messi a disposizione dallo Stato proprio per progetti di opere da realizzare sul territorio.

I contributi, pari a 259mila euro, saranno utilizzati per tre diversi progetti che riguarderanno la messa in sicurezza della viabilità del centro del capoluogo e delle scuole. Fondi, quelli ricevuti dalla Stato, che l’amministrazione comunale intende suddividere in 107mila euro per le strade ed i restanti per la scuola.

Nello specifico, sarà redatto un progetto di messa in sicurezza del tracciato nord, percorso alternativo al centro abitato di Castellucchio. Un intervento che, come illustrato dal primo cittadino, consentirà di deviare il traffico pesante su tratti già esistenti andando così a risolvere il problema dell’attraversamento pedonale del centro cittadino, da sempre pericoloso, e dove recentemente si è purtroppo verificato un incidente mortale. Una volta redatto il progetto è intenzione del Comune procedere alla realizzazione dei lavori attraverso finanziamenti statali o regionali (fondi, questi, che dovranno prima essere intercettati). La progettazione di questa opera richiederà 107mila euro.

Ammontano, invece, a 67mila ed 87mila euro i fondi messi a disposizione per la progettazione di interventi di messa in sicurezza sismica delle scuole elementari e medie. I plessi, come evidenziato dal sindaco, sono già stati oggetto negli ultimi anni di interventi energetici e, più in generale, volti di lavori volti ad un maggiore decoro degli edifici. Intenzione del Comune è realizzare l’opera intervenendo dall’esterno così da non fermare il regolare svolgimento delle lezioni. Anche per questi lavori il Comune si affiderà a bandi.

Tutte le progettazioni delle tre opere, stando alle intenzioni del Comune, dovrebbero essere affidate entro settembre per poi vederle concluse indicativamente ad inizio del prossimo anno.