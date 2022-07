Calcio Serie C – Mantovani ed ex Mantova si accasano: Cernigoi e Pilati a Salò, Festa a Pordenone

MANTOVA Calciatori mantovani protagonisti nel nuovo organico della FeralpiSalò, guidato per il secondo anno consecutivo da Stefano Vecchi. L’attaccante Iacopo Cernigoi (’95) ha infatti firmato un triennale con il club gardesano, dopo la doppia esperienza dello scorso campionato nel Seregno e nel Pescara. Presto dovrebbe essere raggiunto da Alessandro Pilati (’00), che il Sassuolo non ha voluto prestare per un altro anno al Mantova. A proposito di ex biancorossi, il portiere Marco Festa (’92), dopo ben 7 stagioni al Crotone, approda al Pordenone di Mimmo Di Carlo (e del suo vice Davide Mezzanotti). Infine, per chiudere con gli ex Mantova, da segnalare in Serie D il passaggio dell’attaccante Luis Carrasco dal Carpi al Ravenna.