Calcio Serie C – Mantova, ufficiale il difensore Iotti. Monachello in perenne stand-by

MANTOVA Il mercato del Mantova procede alla velocità di un bradipo: per tre firme annunciate, ne arriva una. È accaduto mercoledì, quando erano attese le ufficialità di Iotti, Conti e De Francesco ed è arrivata solo quella di De Francesco. Ed è accaduto anche ieri: ci si attendeva Iotti, Pierobon e Yeboah, ma è arrivato solo l’annuncio del primo. In ogni caso, qualcosa si muove ed è già un bene. Anche perchè manca sempre meno all’inizio degli allenamenti (domenica in Trentino) e mister Corrent smania per avere quanti più giocatori possibile a disposizione.

Dunque, Luca Iotti. A lui è toccata ieri la foto istituzionale con il presidente Ettore Masiello. Non c’era invece Filippo Piccoli, che mercoledì aveva posato con Alberto De Francesco e lo stesso Masiello. Iotti, nato a Cernusco sul Naviglio il 9 novembre 1995, è un difensore centrale cresciuto nelle giovanili del Milan (come Corrent). Conta oltre 150 partite in Serie C e un’esperienza nella Seconda Divisione spagnola con la maglia dell’Elche. In Italia ha giocato per Olbia, Ascoli, Teramo, FeralpiSalò e Ancona-Matelica. Con i marchigiani lo scorso anno ha saltato solo una partita: 38 presenze (play off compresi), di cui 36 da titolare. Iotti, che ha firmato un biennale, riempie una delle due caselle lasciate libere da Checchi e Milillo, ai quali il Mantova non ha rinnovato il contratto.

Oggi dovrebbe toccare (condizionale d’obbligo) a tre giovani provenienti dalla Primavera del Verona, dunque ben conosciuti da Corrent. Due sono già stati abbondantemente nominati negli ultimi giorni: il centrocampista Christian Pierobon (’02) e l’attaccante Philip Yeboah (’02). Il terzo è una novità: il difensore centrale Daniele Ghilardi (’03), che lo scorso anno si è diviso tra le Primavere di Fiorentina e, appunto, Verona. A proposito di giovani, si attende a breve anche la firma di Bruno Conti (’02), in prestito dal Cagliari.

Altra novità di giornata riguarda il centrocampista Matteo Pedrini, reduce da una sfortunatissima annata in biancorosso. È svincolato e Corrent lo vuole visionare, perciò parteciperà al ritiro.

E Gaetano Monachello? Bell’incognita. Da viale Te glissano, c’è perenne aria di attesa che rende davvero imprevedibile l’epilogo. La nuova offerta presentata dal ds Alessandro Battisti è ancora oggetto di valutazione da parte del giocatore e del suo procuratore. Quanto saranno ancora disposti ad attendere in viale Te? È questa la domanda che attanaglia la tifoseria biancorossa. La risposta può arrivare oggi, la prossima settimana o chissà quando. Così va il mercato.