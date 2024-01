Calcio Serie C – Prevendita Padova-Mantova: oltre mille i tifosi virgiliani

MANTOVA E’ stata finalmente superata quota 1.000 tifosi del Mantova che saranno presenti lunedì sera a Padova. Il dato è stato comunicato ieri dal Padova stesso: sono 1.025 i biglietti del settore ospiti acquistati. La vendita prosegue fino alle ore 19 di domani, sul sito e nei punti Vivaticket. Ricordiamo che lunedì i mantovani non potranno più acquistare tagliandi. Per quanto riguarda il totale, i biglietti emessi ammontano a 4.824 che, aggiunti ai 2.449 abbonati, portano a 7.273 le presenze ad oggi assicurate per questa attesissima partita.