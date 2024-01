Volley Serie A3 maschile – Il Gabbiano inaugura l’anno con la sfida al Savigliano

MANTOVA Il Gabbiano riprende a volare nel nuovo anno, dopo un girone di andata che ha chiuso con otto punti di vantaggio sulla seconda, la Personal Time San Donà. I veneti hanno ridotto il distacco a meno 5 mentre Savigliano, prossimo avversario in Piemonte di Gola e compagni, ha conquistato il terzo posto in classifica. Nel Cuneese bisogna difendere l’imbattibilità, conquistata con un percorso netto di 12 vittorie che fanno sognare società e tifosi. Nel ritorno la formazione di coach Serafini dovrà affrontare alcune trasferte davvero impegnative, ma lo farà con la consapevolezza di poter competere con tutte le formazioni del Girone Bianco, già battute all’andata. Dopo un paio di giorni di riposo il Gabbiano ha ripreso ad allenarsi e lo ha fatto al completo col recupero del centrale Ferrari. Mercoledì 10 si replica con i quarti di finale di Coppa Italia a Mantova con il Cus Cagliari, fischio d’inizio alle ore 20.30 al PalaSguaitzer. Pure il match di stasera a Cavallermaggiore inizierà alle 20.30 e la formazione piemontese proverà a dare il primo dispiacere all’imbattuta capolista. Savigliano, sconfitto all’andata in quattro set, potrà contare sull’apporto dello schiacciatore olandese Van De Kamp che a Mantova, nella gara di andata, non poté essere schierato per infortunio. Il ds Nicola Artoni presenta la prima partita del 2024: «Affrontiamo una squadra forte e una lunga trasferta in Piemonte. La terza forza del campionato è reduce da cinque vittorie nelle ultime cinque partite. Era partita male, ma adesso ha trovato la quadra. Sarà una gara difficile perché giochiamo in casa loro, ma ci arriviamo nella migliore condizione possibile, in salute, in fiducia e con la mente totalmente libera».