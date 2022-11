Basket Serie A2 maschile – Staff senza paura contro i cecchini di Chieti

MANTOVA Poco tempo per rimuginare sulla seconda sconfitta consecutiva e un avversario decisamente più di pari rango rispetto alle corazzate Pistoia e Udine affrontate dopo la sosta. Gli ingredienti per il possibile riscatto della Staff ci sarebbero, ma le risposte più affidabili le offrirà solamente il campo stasera (mercoledì 16 novembre), a partire dalle ore 20, momento in cui verrà alzata la palla a due del match contro il Caffè Mokambo Chieti alla Grana Padano Arena.

Coach Giorgio Valli, il quale dovrà pensare a una rotazione che tiene conto di una contusione all’anca di Laquinton Ross e del colpo alla schiena rimediato da Martino Criconia che non permetterà ai due giocatori di essere al 100%, sprona la squadra per tornare a riassaporare il gusto della vittoria. «Affrontiamo il miglior attacco del girone Rosso – ricorda – e, senza molti giri di parole, dobbiamo alzare tanto l’intensità difensiva. Chieti fa della transizione e del tiro da tre punti le sue armi principali e per questo dovremo essere molto rapidi nell’accoppiamento difensivo. Al tempo stesso, è importante capire che occorre partire nel modo giusto. Non possiamo sempre recuperare dopo un primo quarto negativo».

La stessa voglia di riscatto emerge dalle parole del centro degli Stings, Alessandro Morgillo. «Sia a Pistoia che con Udine abbiamo disputato un brutto primo quarto – dichiara – occorre partire con un’intensità diversa, per evitare di perdere energie preziose nel tentativo di recuperare durante la partita. Per quanto riguarda la sfida con Udine, comunque, prendo di positivo il fatto che ce la siamo giocata alla pari dal secondo quarto in poi con una delle corazzate del nostro campionato. Chieti è una squadra forte ed è una rivale diretta in classifica. Noi ci presenteremo motivati dalle due sconfitte e vogliamo riscattarci davanti nostro pubblico».

La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma streaming Lnp Pass, altrimenti per chi volesse assistere alla partita dal vivo, la biglietteria della Grana Padano Arena sarà aperta dalle ore 18, oppure è possibile acquistare il biglietto online sul sito Vivaticket.